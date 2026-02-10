قائد الجيش الايراني: إذا أخطأ العدو، فسيكون ردنا عليه رداً لم يسبق له مثيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان اللواء أمير حاتمي، قائد الجيش الإيراني، برفقة عدد من كبار قادة الجيش، ضيفاً على وزير الخارجية السيد عباس عراقجي في وزارة الخارجية اليوم (الثلاثاء).

وقال في تصريحات له: "في عشرة الفجر المباركة وذكرى انتصار الثورة الإسلامية، جئنا إلى لقاء السيد عراقجي وزملائه الأعزاء في وزارة الخارجية لنهنئهم ببلوغ هذه الأيام، ونتمنى لهم التوفيق في العمل الجليل الذي نقوم به معاً في الميدان نفسه".

صرح قائد الجيش قائلاً: "اليوم، يُمثل مجال الدفاع ومجال الدبلوماسية مجالاً واحداً تُدافع فيه البلاد عن استقلالها ووحدة أراضيها، وعن المصالح العامة والسلام، والأمن في البلاد والمنطقة".

وصرح اللواء حاتمي قائلاً: "إننا نقوم بذلك بوسائلنا الخاصة وبكل ما أوتينا من قوة، كما يقوم أصدقائي الأعزاء في وزارة الخارجية والسيد عراقجي بذلك أيضاً بكل ما أوتوا من قوة، والحمد لله، بوسائل الدبلوماسية".

وأضاف: "أعتقد أن هذين المجالين اليوم ليسا ضروريين لبعضهما البعض، بل هما قضية واحدة متكاملة، ويتم تنفيذهما بشكل جيد في مجال واحد ضد عدو معادٍ يحاول المساس بمصالح الشعب الإيراني، وأتمنى بشدة، بإذن الله، وبالتنسيق الكامل، أن نتمكن من الدفاع الكامل عن حقوق الشعب الإيراني".

وصرح اللواء أمير حاتمي قائلاً: "بصفتنا جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فنحن على أتم الاستعداد، ونعلم أن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة، وقد أدرك ذلك في حرب الأيام الاثني عشر، واليوم نحن في مستوى أعلى من الجاهزية الدفاعية، وإذا ارتكبوا خطأً، فسيتلقون بالتأكيد رداً لم يسبق لهم أن رأوه أو اختبروه حتى يومنا هذا".

