مسؤول أمريكي: قضية إبستين قد تؤدي إلى سقوط النظام الملكي البريطاني

حذر عضو في الكونجرس الأمريكي من أن علاقة العائلة المالكة البريطانية بالمجرم الجنسي المدان جيفري إبستين قد تعرض بقاء النظام الملكي في البلاد للخطر.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن سكاي نيوز، حذّر "رو خانا"، عضو الكونغرس الأمريكي الديمقراطي، من أن الكشف عن تفاصيل قضية إبستين قد يؤدي إلى نهاية حكم العائلة المالكة البريطانية.

وقال خانا: "لم تكن الملكية البريطانية في مثل هذا الضعف من قبل".

وفي إشارة إلى صلة بيتر ماندلسون، السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة، بقضية إبستين، قال: "هذه القضية قد تُطيح بالحكومة البريطانية بأكملها".

ودعا خانا الملك تشارلز ملك إنجلترا إلى توضيح ما يعرفه عن شقيقه الأمير أندرو، مؤكدًا أن تجريده من لقبه الملكي ليس كافيًا.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دعوات للاستقالة بسبب علاقات ماندلسون الوثيقة بإبستين.

