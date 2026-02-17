دبلوماسي فرنسي: خلافاً لادعاء روبيو، الإيرانيون يتخذون قرارات جيوسياسية دقيقة

أفادت وكالة مهر للأنباء، ردّ جيرار أرو، الدبلوماسي المخضرم والسفير الفرنسي السابق لدى الولايات المتحدة والأراضي المحتلة، على تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مؤتمرين صحفيين منفصلين مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن المسؤولين الإيرانيين "شيعة متطرفون" يتخذون قراراتهم الجيوسياسية بناءً على الدين، وذلك في رسالة نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي X.

ونشر أرو جزءًا من تصريحات روبيو في المؤتمر الصحفي مع أوربان، وكتب: "بالنظر إلى خبرتنا الطويلة في المفاوضات، صدقوني أنه بغض النظر عن أي شعارات دينية، فإن قرارهم النهائي دائمًا ما يكون جيوسياسيًا ويستند إلى تقييم دقيق وذكي لميزان القوى. علاوة على ذلك، فإن معظمهم حاصلون على شهادات الدكتوراه من جامعات أمريكية."

وكان قد صرّح سابقًا عن المفاوضين الإيرانيين قائلًا: "الإيرانيون من أكثر المفاوضين إثارةً للرهبة الذين رأيتهم في حياتي؛ لأنهم قادرون على الاستمرار في الحديث لساعات؛ إنهم يتمتعون بذكاء خارق."/انتهى/