تخت روانجي: ينبغي ألا نثق بأمريكا مطلقاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، خلال مشاركته في برنامج "برمودا" على قناة نسيم، رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت إيران تمتلك لوبي داخل أمريكا: إن مختلف الجماعات والدول تمتلك لوبيات في أمريكا، لكننا لا نملك لوبيّاً هناك.

وأوضح أن هذا الأمر يتطلب ظروفاً خاصة، وبالنظر إلى طبيعة العلاقات بين إيران والولايات المتحدة فإن هذه الظروف غير متوفرة، مؤكداً: لذلك لم يكن لدينا لوبي في أمريكا ولا يوجد.

وفيما يتعلق بصنع القرار في الولايات المتحدة، قال تخت روانجي إن النظرة السطحية لأمريكا ليست صحيحة، لأن النظام الأمريكي يتمتع بتعقيدات كبيرة، وأن التعامل معه بطريقة سطحية قد يقود إلى استنتاجات خاطئة.

وأضاف أن الولايات المتحدة لديها مبادئ ثابتة في سياستها الخارجية، وأن هذه المبادئ الاستراتيجية لا تتغير سواء وصل إلى الحكم رئيس جمهوري أو ديمقراطي.

وأشار إلى أن الأمريكيين يرون أنفسهم متفوقين على الآخرين ويحاولون إثبات ذلك، مضيفاً: "علينا التعامل مع هذه العقلية والروح بدقة".

وأكد تخت روانجي أن بإمكان إيران إدارة حالة العداء القائمة بين البلدين ضمن إطار مبادئها، موضحاً: "لقد حاولنا في قضية الاتفاق النووي المضي في هذا المسار".

وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كان وضع إيران جيداً، قال: "الحمد لله الظروف جيدة. لكن علينا أن نكون يقظين ونتحلى بالدقة في أعمالنا. يجب ألا نُلدغ من الجحر مرتين، وعلينا رفع قدراتنا الدفاعية إلى أعلى مستوى".

وأضاف: "إذا شعر الطرف المقابل أن الظروف تسمح له بفرض إرادته، فعلينا أن نثنيه عن ذلك. وإذا كان لديه وهم بأن الضغط قد يدفع إيران إلى تغيير موقفها، فيجب أن نثبت عملياً أن هذا مجرد وهم".

وشدد نائب وزير الخارجية الإيراني على ضرورة أن تكون إيران مستعدة من جميع الجوانب، بما يجعل الطرف الآخر يعيد التفكير مرات عدة قبل الإقدام على أي خطوة خاطئة، مؤكداً: "وضعنا العام جيد، وسنصبح أكثر استعداداً يوماً بعد يوم".

وفي إشارة إلى سوابق الولايات المتحدة في نقض التزاماتها تجاه إيران، قال تخت روانجي: "وجهة نظري الشخصية هي أننا يجب ألا نضع أي ثقة أو اهتمام مفرط بأي طرف، ولا سيما طرفاً يمتلك هذا السجل".

وأوضح أن ذلك لا يعني الامتناع عن الحوار والتفاعل إذا اقتضت الظروف وكان الدبلوماسيون مخولين بذلك، "لكن يجب أن تبقى تلك السوابق حاضرة في أذهاننا كي لا نُلدغ من الجحر مرتين".

