رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام: حسابات الأمريكيين بشأن الشعب الإيراني وقيادة الثورة خاطئة

بحسب وكالة أنباء مهر، في مستهل جلسة اليوم، 18 فبراير، أعرب آية الله آملي لاريجاني، رئيس هيئة تشخيص مصلحة النظام، عن شكره وتقديره للحضور المجيد للأمة الإيرانية، الشجاعّة، المتفهمة، والواعية، في مسيرة 22 بهمن، قائلاً: "إنّ الأمة الإيرانية، بإدراكها العميق للوضع الخاص للثورة الإسلامية في إيران، كان لها حضورٌ مهيب في مسيرة 11 فبراير، ووجّهت رسالةً بالغة الأهمية إلى العالم مفادها أن "الأمة الإيرانية لن تتراجع أمام التهديدات".

وأكّد رئيس هيئة تشخيص مصلحة النظام، مشدداً على أن أمةً عاشت على مُثل الثورة، والإمام (رحمه الله)، والإسلام لأكثر من 47 عاماً، لن تتراجع أمام تهديدات الأعداء، قائلاً: "إنّ الحضور الواسع للأمة الإيرانية في مسيرة 11 فبراير، رغم كلّ التهديدات والدعاية، يُبرهن على فهمهم العميق وبصيرتها للاوضاع".

صرح آية الله آملي لاريجاني بأن الحضور الشعبي الحاشد في مسيرة 22 بهمن كان ردًا قاطعًا على التهديدات المتزايدة من القادة الأمريكيين، وأكد: على المسؤولين الأمريكيين أن يدركوا أن حساباتهم بشأن الشعب الإيراني وقيادة الثورة خاطئة تمامًا، وبهذا الخطأ سيصبحون أداة في يد اللوبي الصهيوني.

وأكد رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام أن حب الإمام الحسين (عليه السلام) قد ترسخ في قلوب الشعب الإيراني، ولذلك لا يمكن ترهيب هذا الشعب بهذه التهديدات، وقال: إن الشعب الإيراني مثالٌ لعباد الله، كما يقول الله تعالى في القرآن الكريم: «ان الذین قالو ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکته ان لا تخافو و لاتحزنوا».

وأشار إلى أن صمود الشعب الإيراني ومقاومته للأعداء يزدادان مع ازدياد هجماتهم ومؤامراتهم، قائلاً: "هذه إحدى النعم العظيمة التي توحد قلوب الشعب الإيراني في مواجهة الأعداء".

وأعرب آية الله آملي لاريجاني عن امتنانه لتصريحات قائد الثورة بحضور أهالي أذربيجان الشرقية، قائلاً: إن تصريحاته أسعدت قلوب الشعب وأعادت إليها الأمل.

وقال رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام عشية شهر رمضان المبارك: إن شهر رمضان المبارك هو شهر المغفرة والرحمة الإلهية، ونأمل أن يستفيد منه الشعب الإيراني بأكمله. علينا أن نغتنم فرص هذا الشهر وبركاته، وأن ننير قلوبنا.