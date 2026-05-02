متحدثة الحكومة الايرانية: الشهيد علي لاريجاني معلم لكل من يريد خدمة إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مهاجراني اليوم السبت، في تصريح للصحفيين على هامش مراسم تأبين الشهيد "علي لاريجاني" التي أقيمت في طهران: للأسف فقدنا شخصية حكيمة وصبورة. كان الدكتور لاريجاني إنساناً حكيماً للغاية، صبوراً ومخلصاً للنظام، وكان مستعداً لأن يضحي بنفسه من أجل النظام حتى لا تتحمل إيران أي ثمن.

وأضافت: إن الشهيد علي لاريجاني يعد معلماً لكل من يريد أن يخدم في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي جزء آخر من تصریحاتها، ورداً على تهديدات الأعداء قالت: إن التهديدات ليست أمراً جديداً، فنحن منذ 47 عاماً نواجه هذه التهديدات بأشكال مختلفة. إن الخطاب السخیف الذي يستخدمه الأعداء یعكس فکرهم الخبيث، ومن البديهي أن ساحتي الدبلوماسية والميدان معاً ستقدمان الرد على هذه التهديدات.