  1. إيران
  2. السياسة
٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٦:١٩ م

متحدثة الحكومة الايرانية: الشهيد علي لاريجاني معلم لكل من يريد خدمة إيران

متحدثة الحكومة الايرانية: الشهيد علي لاريجاني معلم لكل من يريد خدمة إيران

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية "فاطمة مهاجراني":إن الشهيد علي لاريجاني يعد مثالاً وقدوة لكل الذین يرغبون في الخدمة في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرة إلى أنه كان مستعداً للتضحية بنفسه كي لا تتحمل إيران أي ثمن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مهاجراني اليوم السبت، في تصريح للصحفيين على هامش مراسم تأبين الشهيد "علي لاريجاني" التي أقيمت في طهران: للأسف فقدنا شخصية حكيمة وصبورة. كان الدكتور لاريجاني إنساناً حكيماً للغاية، صبوراً ومخلصاً للنظام، وكان مستعداً لأن يضحي بنفسه من أجل النظام حتى لا تتحمل إيران أي ثمن.

وأضافت: إن الشهيد علي لاريجاني يعد معلماً لكل من يريد أن يخدم في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي جزء آخر من تصریحاتها، ورداً على تهديدات الأعداء قالت: إن التهديدات ليست أمراً جديداً، فنحن منذ 47 عاماً نواجه هذه التهديدات بأشكال مختلفة. إن الخطاب السخیف الذي يستخدمه الأعداء یعكس فکرهم الخبيث، ومن البديهي أن ساحتي الدبلوماسية والميدان معاً ستقدمان الرد على هذه التهديدات.

رمز الخبر 1970456

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات