تمرين الافراج عن سفينة محتجزة، خلال مناورات ايران وروسيا البحرية

وفي اطار المناورات البحرية الهجينة التي تقام بين القوات البحرية الايرانية والروسية، نفذت وحدات البحرية والطيران وفرق العمليات الخاصة للقوات البحرية للجيش الايراني والحرس الثوري والاتحاد الروسي، عمليات لتحرير سفينة محتجزة.

وفي هذه المرحلة وبعد توجيه رسالة طوارئ الى السفن التجارية الى مركز MRCC في بندر عباس، قامت بداية طائرة عمودرية من طراز SH۳D تابعة للقوات البحرية للجيش وطائرة عمودية من طرار بل 412 تابعة للحرس الثوري، برصد وتحديد منطقة العمليات، ومن ثم وجهت مدمرة "الوند" الايرانية بوصفها قائد العمليات، القطع البحرية القتالية المنتشرة في المنطقة لتنفيذ عمليات الافراج.

ثم قامت قوات العمليات الخاصة للجيش الايراني والحرس الثوري وروسيا من الجو والسطح، بتنفيذ عمليات الاستيلاء والقبض على القراصنة البحريين، ليتم الافراج عن السفينة بنجاح.

/انتهى/