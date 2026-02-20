قائد البحرية الايرانية يزور الصناعات البحرية الهندية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار الأدميرال شهرام إيراني، قائد بحرية الجيش الايراني، مختلف أقسام بناء وإصلاح ودعم الوحدات البحرية الهندية في مجمع الصناعات البحرية التابع للبحرية الهندية.

وخلال هذه الزيارة، اطلع على خطوط الإنتاج وعمليات الصيانة الدورية للسفن الحربية والقتالية، كما تم إطلاعه على أحدث الإنجازات التقنية والصناعية الهندية في مجالات التصميم، وبناء الهياكل، وأنظمة الدفع، والمعدات الإلكترونية، والدعم الفني.

وفي اجتماع مشترك مع قادة ومديري الصناعات البحرية الهندية، أشار الأدميرال الإيراني إلى أهمية الدبلوماسية البحرية في تطوير التعاون الإقليمي، وصرح قائلاً: "إن توسيع التفاعلات التقنية والصناعية بين القوات البحرية يمكن أن يلعب دورًا فعالًا في تعزيز الأمن البحري وتبادل الخبرات المتخصصة".

خلال هذه الزيارة، قدّم مسؤولون من الصناعات البحرية التابعة للبحرية الهندية تقريرًا عن عملية بناء المدمرات والفرقاطات وسفن الدعم، فضلًا عن قدرات الأسطول في مجال الصيانة والتحديث. كما ناقش الجانبان وتبادلا وجهات النظر حول مجالات التعاون في التدريب المتخصص، ونقل الخبرات التقنية، وإجراء مناورات مشتركة.

جاءت هذه الزيارة على هامش مناورات "ميلان 2026"، وفي إطار تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية وتطوير التعاون البحري بين جمهورية إيران الإسلامية والهند.

/انتهى/