الخارجية الايرانية تدين اعتداءات الكيان الصهيوني على لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بشدة هجمات الكيان الصهيوني التي شنها أمس وليلة أمس على لبنان، بما في ذلك منطقة البقاع ومخيم عين الحلوة الاستيطاني الفلسطيني في صيدا، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 40 مواطنًا لبنانيًا وفلسطينيًا.

وفي إشارة إلى الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة لسيادة لبنان الوطنية ووحدة أراضيه، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى المسؤولية المباشرة للدول الضامنة لوقف إطلاق النار، وهما الولايات المتحدة وفرنسا، عن الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني,

وشدد اسماعيل بقائي على ضرورة تحرك الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها على الفور للوفاء بالتزاماتهما القانونية لوقف العدوان العسكري للكيان الصهيوني.

