صحيفة عبرية: الجيش "الإسرائيلي" يعاني من نقص آلاف الجنود

أفادت وكالة مهر للأنباء ، نقلاً عن صحيفة يديعوت أحرونوت، يواجه جيش الإحتلال الإسرائيلي نقصاً حاداً في صفوفه، إذ يحتاج إلى 12 ألف جندي في مختلف القطاعات.

ووفقاً للتقرير، يعاني الجيش الصهيوني من نقص يزيد عن 7 آلاف جندي في مواقع القتال، نتيجةً لانتشار القوات الصهيونية في قطاع غزة، قرب حدود لبنان وسوريا والضفة الغربية.

ويشير التقرير إلى أن هذا النقص سيُلقي بعبء إضافي على قوات الاحتياط.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية عن آخر أزمة يواجهها جيش الإحتلال، ونشرت معلومات رسمية ومفصلة حول عدد الجنود مزدوجي الجنسية في الجيش.

وتُظهر هذه البيانات أن 50,632 جندياً في الجيش، بالإضافة إلى الجنسية الإسرائيلية، يحملون جنسيات أخرى، منهم 12,135 أمريكياً، و6,100 فرنسياً، وأكثر من 5,000 روسياً. إضافةً إلى ذلك، يضم الجيش الإسرائيلي آلاف الجنود من ألمانيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة وكندا ودول أمريكا اللاتينية، فضلاً عن عدد محدود من الجنسيات العربية. كما يحمل 4440 جندياً إسرائيلياً جنسيتين أجنبيتين، ويحمل نحو 162 جندياً ثلاث جنسيات أو أكثر.

