٢٢‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٩:٣٧ م

وزير الخارجية العماني: المفاوضات بين ايران والولايات المتحدة ستعقد الخميس في جنيف

اعلن وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، ان المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد في جنيف يوم الخميس المقبل.

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، قال في تدوينة على منصة اكس: يسرني أن أؤكد أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد في جنيف الخميس المقبل، في إطار الجهود الايجابية لاتخاذ الخطوات الأخيرة نحو ابرام اتفاق.

