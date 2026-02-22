وزير الخارجية العماني: المفاوضات بين ايران والولايات المتحدة ستعقد الخميس في جنيف

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، قال في تدوينة على منصة اكس: يسرني أن أؤكد أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد في جنيف الخميس المقبل، في إطار الجهود الايجابية لاتخاذ الخطوات الأخيرة نحو ابرام اتفاق.