زلزال بقوة 3.4 درجة يهز كوشكنار في هرمزجان

أفادت وكالة مهر للأنباء بوقوع زلزال بلغت قوته 3.4 درجة على مقياس ريختر في تمام الساعة 8:16:07 من صباح يوم الاثنين الموافق 23 فبراير، بالقرب من كوشكنار في محافظة هرمزجان.

ووفقًا لبيان المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، سُجّل الزلزال على عمق 10 كيلومترات، عند خط عرض 27.17 درجة شمالًا وخط طول 52.56 درجة شرقًا.

وكانت أقرب المدن إلى مركز الزلزال هي كوشكنار (على بُعد 31 كيلومترًا)، وعسلوية في محافظة بوشهر (على بُعد 34 كيلومترًا)، وبارسيان (على بُعد 47 كيلومترًا).

كما وقع الزلزال على بُعد 259 كيلومترًا من بوشهر و271 كيلومترًا من شيراز، عاصمتي محافظتي بوشهر وفارس.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن أضرار محتملة جراء الزلزال.

