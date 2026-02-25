https://ar.mehrnews.com/news/1968722/ ٢٥/٠٢/٢٠٢٦، ٣:٣٧ م رمز الخبر 1968722 الاقلیمیة دول الجوار الاقلیمیة دول الجوار ٢٥/٠٢/٢٠٢٦، ٣:٣٧ م زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب الحدود الأفغانية الطاجيكية ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة منطقة الحدود الأفغانية الطاجيكية اليوم (الأربعاء). وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة جراء الزلزال. رمز الخبر 1968722 کپی شد محتوى ذات صلة زلزال بقوة 3.4 درجة يهز كوشكنار في هرمزجان زلزال قوي يضرب باكستان زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر في عسلوية سمات زلزال افغانستان طاجيكستان
