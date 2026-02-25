  1. الاقلیمیة
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب الحدود الأفغانية الطاجيكية

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة منطقة الحدود الأفغانية الطاجيكية اليوم (الأربعاء).

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة جراء الزلزال.

