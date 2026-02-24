وزير الدفاع: لطالما كانت العلاقات الإيرانية الأرمينية على اساس السلام والصداقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل وزير الدفاع الإيراني، العميد عزيز ناصر زاده، صباح اليوم (الثلاثاء)، سورين بابيكيان، وزير دفاع جمهورية أرمينيا، خلال زيارته لطهران.

وتبادل الجانبان خلال هذا اللقاء وجهات النظر حول التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الدفاعية. وبعد اللقاء، صرح وزير الدفاع الإيراني للصحفيين قائلاً: العلاقات الدفاعية بين إيران وأرمينيا في تطور مستمر.

وأشار إلى زيارته السابقة لأرمينيا، مضيفاً: "نتوقع خططاً واعدة للتعاون المستقبلي".

وأشار العميد نصيرزاده أيضاً إلى أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الحدود والأمن والجيوسياسة، قائلاً: "لطالما قامت علاقاتنا مع أرمينيا على السلام والصداقة، ونأمل أن يستمر هذا التعاون، لا سيما في المجال الدفاعي".

ويُظهر هذا الاجتماع عزم البلدين على تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية، فضلاً عن ضمان الأمن الإقليمي.

/انتهى،