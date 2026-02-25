عراقجي يؤكد استعداد ايران لتطوير العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف مع غامبيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ وزير خارجية غامبيا نظيره الإيراني، وحكومة وشعب إيران، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً عزم حكومة غامبيا على تعزيز العلاقات الودية والتعاون بين البلدين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وردّ وزير خارجية إيران على تهنئة نظيره الغامبي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معربا عن استعداد إيران لتطوير العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف على مستوى المنظمات الدولية.

وخلال هذه المحادثة الهاتفية، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، تم أيضاً مناقشة التطورات الإقليمية والدولية.

