عراقجي يؤكد على اهمية تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين ايران والإمارات في جميع المجالات

اجتمع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الإمارات العربية المتحدة مع وزير الخارجية، السید عباس عراقجی وقدم تقريراً عن العلاقات الثنائية بين إيران والإمارات في مختلف المجالات.

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه التقى رضا عامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الإمارات العربية المتحدة، مع وزير الخارجية السيد عباس عراقجي، وقدم تقريراً عن العلاقات الثنائية بين إيران والإمارات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فضلاً عن تقديم الخدمات للإيرانيين المقيمين في الإمارات.

وأشار وزير الخارجية إلى جهود إيران في الحفاظ على العلاقات مع جيرانها وتعزيزها، مؤكداً على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

