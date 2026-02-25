  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١:٥٦ م

حماس: قيام أمريكا بتقديم خدمات قنصلية داخل مستوطنة "إفرات" سابقة خطيرة

حماس: قيام أمريكا بتقديم خدمات قنصلية داخل مستوطنة "إفرات" سابقة خطيرة

قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، إن الخطوة الأمريكية بتقديم خدمات قنصلية داخل مستوطنة "إفرات" في تجمع غوش عتصيون المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، تمثل سابقة خطيرة وتماهياً سافراً مع مخططات الاحتلال التهويدية، واعترافاً عملياً بشرعية الاستيطان وسيطرة الاحتلال على الضفة الغربية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اعتبرت الحركة في تصريح صحفي، أن هذا القرار الجديد يكشف التناقض الصارخ في مواقف الولايات المتحدة، التي تدّعي رفض ضم الضفة الغربية، بينما تتخذ خطوات ميدانية تعزز الضم وتكرس السيادة الإسرائيلية على أرضنا المحتلة.

وأشارت إلى أن تقديم خدمات رسمية أمريكية داخل المستوطنات يعد انتهاكاً علنياً للقانون الدولي، الذي يجرم الاستيطان، ومحاولة لفرض وقائع سياسية جديدة تمهّد لتصفية الحقوق الوطنية لشعبنا.

وحذّرت الحركة، من خطورة هذه الخطوة وتداعياتها، خاصة في ظل التصريحات الأمريكية التي تشجع الاحتلال على توسيع سيطرته، الأمر الذي يتطلب موقفاً دولياً ضاغطاً لوقف هذا التغول والعدوان على شعبنا وأرضنا.

/انتهى/

رمز الخبر 1968718
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات