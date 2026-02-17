الأركان الايرانية تدعو الشعب لحضور مراسم إحياء اربعينية شهداء الفتنة الأمريكية الصهيونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في البيان الصادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية مساء الاثنين: "إن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، إذ تُحيي ذكرى شهداء "الفتنة الصهيونية الأمريكية الأخيرة" الشامخين والمظلومين، وتُعرب عن تعازيها لأسرهم الكريمة، تدعو الشعب الإيراني النبيل والمؤمن والثوري إلى المشاركة بحماس في مراسم أربعينية الشهداء الأعزاء، اقتداءً بنهجهم المستنير ومبادئهم السامية في مدرسة التضحية والمقاومة، مُخيبةً بذلك آمال أعداء الوطن والأمة مرة أخرى".

وأضاف البيان: "إن الحضور الجماهيري الواسع في هذه المراسم الروحية سيكون تعبيراً عن امتنان الشعب الإيراني العظيم لتضحيات وصمود أبناء هذا الوطن الأوفياء، وتجديداً للعهد مع درب الشهداء المنير".

/انتهى/