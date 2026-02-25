الرئيس الايراني يتبرع بـ 5 مليارات تومان للإفراج عن السجناء المعسورين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب رئيس الجمهورية، رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية "حميد بور محمدي" : إن الرئيس "بزشکیان" تبرع بمبلغ 50 مليار ريال (5 مليارات تومان) للإفراج عن السجناء المحكومين في قضايا غير متعمدة لا تتعلق بالاحتيال.

وأضاف "بور محمدي" في تصريح له اليوم الاربعاء، أن مهرجان "كلريزان" الخيري السنوي الذي تشرف عليه لجنة الدية الوطنية للافراج عن السجناء المعسورين، ينظم سنويا خلال شهر رمضان المبارك وذلك بحضور جمع من كبار المسؤولين واصحاب البرّ والاحسان في طهران ومختلف المدن على صعيد البلاد.