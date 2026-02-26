رئيس الجمهورية: الهدف النهائي من التربية والتعليم هو تنشئة جيل صاحب ارادة وقرار ومبدع

وأفادت وكالة مهر للأنباء اشاد الرئيس بزشكيان وهو يتحدث اليوم الخميس في اجتماع تطوير العدالة التعليمية بمشاركة الشعب، وذلك في اليوم الثاني من زيارته لمحافظة مازندران (شمال) اشاد بالاجراءات والجهود التي انجزت لحد الان على طريق توسيع وتطوير التربية والتعليم ونهضة بناء المدارس.

واكد ان اي قوة لا تستطيع ايجاد عائق امام ارادة الانسان قائلا اننا قادرون في ظل الارادة والتعاون والعمل الدؤوب، معالجة جميع المشكلات وتذليل العقبات.

واوضح الرئيس بزشكيان ان بناء المدارس والمساحات التعليمية، يعد "الخطوة الاولى" قائلا ان الهدف النهائي من التربية والتعليم هو تنشئة جيل صاحب ارادة وقرار ومبدع لبناء ايران تتمتع بالعزة والشموخ.

واعتبر ان تزويد الفصول الدراسية باحدث التكنولوجيا التعليمية يشكل الخطوة الثانية للحكومة في مجال نهضة العدالة التعليمية وقال ان لدينا خططا يتم تمويلها عن طريق المسؤولية الاجتماعية وقد تحقق القسم الاكبر منها.

/انتهى/