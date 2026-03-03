اللواء صفوي: نعلم أماكن اجتماعات نتنياهو

وأفادت وكالة مھر للأنباء بأن اللواء سيد يحيى رحيم صفوي، المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة، صرّح في مقابلة تلفزيونية بأن تقديره السياسي يشير إلى أن دونالد ترامب أصبح أداة بيد نتنياهو، معتبرًا أن واشنطن تضحي بنفسها من أجل إسرائيل. وأضاف أن العديد من الساسة الأمريكيين يتساءلون عن جدوى إنفاق أموال دافعي الضرائب وأرواح الجنود الأمريكيين من أجل نتنياهو.

وتابع أن نتنياهو قدّم خلال لقاءاته معلومات وتقديرات خاطئة، إذ كانوا يعتقدون أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضعفت بعد حرب الـ12 يوماً، بينما أصبحت أقوى بعشرات المرات.

وخاطب صفوي المواطنين قائلًا إن إيران كانت تتوقع العودة إلى الخداع والمراوغة بعد تلك الحرب، مضيفًا أن إيران تعتبر ترامب ونتنياهو شرًا مطلقًا للأمن العالمي وللمسلمين.

وأوضح أن إيران كانت على دراية بالخداع والأكاذيب، إلا أن سياستها قامت على إظهار التزامها بالسلام والحوار أمام العالم والرأي العام الداخلي، مؤكدًا أنه بالتوازي مع المسار الدبلوماسي جرى تعزيز القدرات الدفاعية، ولا سيما القوة الهجومية الصاروخية والطائرات المسيّرة، بعشرات الأضعاف.

وأشار إلى أن المنظومة الاستخباراتية في الجمهورية الإسلامية، بما فيها وزارة الأمن وسائر الأجهزة، تمتلك إشرافًا كاملًا على أهداف العدو في محيط إيران، وكذلك على أهداف أمريكا وإسرائيل، مضيفًا: نعلم حتى أماكن اجتماعات نتنياهو، وقاعدة بياناتنا مكتملة.

وبيّن أن المراكز الصاروخية أُخليت قبل الهجمات، وأن المواقع التي استُهدفت كانت خالية من العناصر، معتبرًا أن ما جرى تدميره مبانٍ خالية من القوات.

وأكد أن أمريكا بدأت الهجوم بناءً على تقدير استراتيجي خاطئ، ولن تحقق أياً من أهدافها المعلنة، والتي قال إنها تتمثل في إسقاط النظام وتقسيم إيران وإضعافها وإخضاعها، وإعادتها إلى مرحلة ما قبل الثورة للسيطرة على النفط واقتصاد المنطقة.

وختم بالتأكيد على أن إيران، خلال الأعوام السبعة والأربعين الماضية، أصبحت أقوى يوماً بعد يوم، وأن القوات المسلحة والبنية السياسية تتمتعان بقدر عالٍ من التماسك. وأضاف أن النظام السياسي مؤسسي وقادر على إعادة البناء والتكيّف، مشيرًا إلى أنه بعد استشهاد القائد، شُكّل مجلس قيادة مؤقت، وأن مجلس خبراء القيادة سيحدد قريبًا خليفة القائد، بعون الله.