الحرس الثوري يدمر قاعدة الطائرات المروحية للعدو الامريكي

وأفادت ومالة مهر للأنباء، انه اعلنت العلاقات العامة للحرس الصوري الاسلامي السوم الأحد: استهدفت القوة البحرية للحرس فجر الیوم قاعدة العديري الجوية التي تستخدمها الارهابييون الامريكييون للطائرات المروحية من خلال عملية مركية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأضافت: في هذا الهجوم، ضربت وحدة الصواريخ البالستية مراكز التصليح والتجهيز للطائرات المروحية وخزانات الوقود، ومركز القيادة لهذه القاعدة بشكل دقيق ودمرتها بشدة.

وأوضحت انه بعد الهجوم اندلع حريق كبير جدا في القاعدة ولايزال انها تحترق ويمكن رؤيتها من بعيد.

