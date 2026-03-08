البيان رقم 25 للحرس الثوري: ضرباتنا ستزداد حجماً وعمقاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقاً للبيان رقم 25 الصادر عن العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية، قال حرس الثورة:

" تم استهداف مواقع أمريكية وصهيونية بالصواريخ والمسيرات الإيرانية ضمن الموجة الثامنة والعشرين من عملية الوعد الصادق 4. ولقد استهدفنا بعدة صليات البنية التحتية لقاعدة "الأزرق" الجوية باعتبارها أكبر وأنشط قاعدة هجومية لمقاتلات العدو الأمريكي."

وأضاف اليان :" كما تم استهداف مواقع عسكرية في تل أبيب و بئر السبع في الأراضي المحتلة بصواريخ من طراز "خيبر" برؤوس فوق ثقيلة. إننا نؤكد أنه رداً على جرائم الجيش الأمريكي المجرم والكيان الصهيوني فإن حجم وعمق ضربات القوات المسلحة الإيرانية على العدو ستزداد في الساعات والأيام القادمة. وسيتم الإعلان عن إنجازاتها للشعب الإيراني الشريف."

/انتهى/