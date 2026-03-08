مقر خاتم الأنباء: اذا استمر العدوان على البنية التحتية الايرانية فسنرد بالمثل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم المقر قال مساء اليوم الاحد ان اميركا المجرمة والكيان الصهيوني العاجز لم يجنيا من العدوان على ايران سوى قتل المدنيين الابرياء والان يعمدان الى استهداف قسم من البنى التحتية للطاقة والمراكز الخدمية بوحشية.

واضاف المتحدث ان القوات المسلحة الايرانية ونظرا لمصالح الشعوب المسلمة في المنطقة ورغم الاشراف الاستخباري التام على كافة بنى التحتية الخاصة بالطاقة والخدمات في المنطقة، تمتنع حتى الان عن الرد بالمثل، لكن نتوقع ان تبادر الدول الاسلامية الى تحذير اميركا المجرمة والصهاينة الجبناء من التمادي في مثل هذه الافعال المجرمة المعادية للانسانية لكي لا تتسع دائرة نيران الحرب، وفي غير هذه الحالة سيأتي الرد بالمثل واذا كنتم تتحملون تخطي اسعار النفط لـ 200 دولار للبرميل فلتستمروا في هذه اللعبة.