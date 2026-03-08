الحرس الثوري يعلن اطلاق الموجة 29 من عملية الوعد الصادق 4 باستخدام صواريخ الجيل الجديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت إدارة العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني: "انطلقت الموجة التاسعة والعشرون من عملية الوعد الصادق 4 بصواريخ الجيل الجديد التابعة لقوات الفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني، مستهدفةً مواقع في تل أبيب وصحراء النقب وقاعدة جوية أمريكية تابعة للإرهابيين في المنطقة برمز علي بن أبي طالب".