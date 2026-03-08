  1. إيران
  2. السياسة
٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ١٠:٢١ م

الحرس الثوري يعلن اطلاق الموجة 29 من عملية الوعد الصادق 4 باستخدام صواريخ الجيل الجديد

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني عن اطلاق الموجة التاسعة والعشرون من عملية الوعد الصادق 4 بصواريخ الجيل الجديد التابعة لقوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، مستهدفةً مواقع في تل أبيب وصحراء النقب وقاعدة جوية لارهابيي أمريكا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت إدارة العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني: "انطلقت الموجة التاسعة والعشرون من عملية الوعد الصادق 4 بصواريخ الجيل الجديد التابعة لقوات الفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني، مستهدفةً مواقع في تل أبيب وصحراء النقب وقاعدة جوية أمريكية تابعة للإرهابيين في المنطقة برمز علي بن أبي طالب".

