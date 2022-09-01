تواجد القوات الأمريكية في الخليج الفارسي كان ومازال مصدر تهديد لاستقرار وأمن هذه المنطقة الحساسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا لتقرير "سباة نيوز"، قد أعلنت العلاقات العامة للبحرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري في بيان لها عن تفاصيل احتجاز وإطلاق سراح سفينة البحرية الأمريكية الإرهابية من قبل القوات البحرية الغيورة التابعة للحرس الثوري الإيراني في الخليج الفارسي.

وقد أتى في نص البيان أن الادعاءات المضحكة لقائد منظمة "سنتكام" الارهابية والتي تقول بأن القوات البحرية للحرس الثوري الايراني حاولت الاستيلاء على سفينة أمريكية بدون قبطان في الخليج الفارسي واتهمت حماة أمن بلادنا بزعزعة الاستقرار والأمن وممارسة الأنشطة غير القانونية وغير المهنية في هذه المنطقة الاستراتيجية؛ وهذه الادعاءات التي أعيد نشرها من قبل وسائل الإعلام التابعة للكيان الصهيونية وغيرها؛ وهنا أجل توعية وتنوير الرأي العام، ويجب التنويه:

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 30 اغسطس، تم التحكم والسيطرة على مركبة أخمريكية بدون قبطان تم قطع اتصالاتها الملاحية كانت تعيق مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وتم سحبها بواسطة سفينة دعم تابعة للبحرية الايرانية في الخليج الفارسي من أجل تأمين حركة النقل البحري.

وقامت داريا دالان التابعة للقوات البحرية للحرس الثوري اجراءا ذكيا وفي الوقت المناسب للسيطرة على السفينة المذكورة وسحبها بهدف تأمين طريق الشحن ومنع وقوع حادث محتمل في المنطقة كما حدث في عدة حالات في المنطقة في الأسابيع الأخيرة.

وبعد إجراء التحقيقات وتأكيد خطأ الأمريكيين والتأكد من عدم وجود تهديد للأمن والمصالح القومية للجمهورية الاسلامية الايراني، تم توجيه التحذيرات اللازمة للبحرية الأمريكية بعدم تكرار مثل هذه المواقف والسلوكيات غير القانونية، وتم الإفراج عن السفينة المذكورة بقرار من قائد السفينة المساندة للبحرية في الحرس الثوري الإيراني.

وكما تم التأكيد عليه عدة مرات، فإن وجود القوات الإرهابية للولايات المتحدة الأمريكية في الخليج الفارسي كان دائما يهدد استقرار وأمن هذه المنطقة الحساسة والاستراتيجية.

العلاقات العامة لسلاح البحرية في الحرس الثوري الإسلامي

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