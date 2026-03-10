الجيش الايراني يعلن استهداف مركز عسكري في حيفا ومركز استقبال المعلومات التجسسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الجيش الإيراني: شنت القوة البرية للجيش هجوماً بطائرات مسيرة انتحارية من أنواع مختلفة استهدفت خلاله مركزاً عسكرياً في حيفا.

واضاف الجيش الايراني: استهدفنا كذلك مركز استقبال المعلومات الخاص بأقمار التجسس الاصطناعية "أفق" التابعة للكيان الصهيوني.

وأشار الجيش الإيراني إلى ان المركز العسكري المستهدف في حيفا يلعب دوراً محورياً في تصنيع الأسلحة العسكرية ويتمتع بأهمية استراتيجية.

واضاف بيان الجيش الإيراني: مركز استقبال معلومات أقمار التجسس الاصطناعية "أفق" من المراكز بالغة الأهمية في جمع المعلومات العسكرية والتجسس.

ولفت الجيش إلى ان هذا المركز لعب دور المنسق في إدارة مهام أقمار الاستطلاع التابعة للكيان خلال "حرب الـ 12 يوماً المفروضة" والحرب الحالية.