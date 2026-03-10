استشهاد 4 دبلوماسيين ايرانيين في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السيد إيرواني، الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن، أعرب فيها عن إدانة اغتيال أربعة دبلوماسيين إيرانيين على يد الكيان الصهيوني في لبنان.

وفي الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، نفذ الكيان الإسرائيلي هجومًا إرهابيًا متعمدًا على فندق رامادا في بيروت، ما أسفر عن استشهاد أربعة دبلوماسيين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهم:

1. السيد مجيد حسني كندسر (السكرتير الثاني)

2. السيد عليرضا بي‌آزار (السكرتير الثالث)

3. السيد حسين أحمدلو (ملحق)

4. السيد أحمد رسولی (المكلف بالمهمة)