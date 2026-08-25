قاليباف: أمريكا ستهزم في الحرب الاقتصادية كما هزمت في الحربين العسكرية والسياسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان الذي يزور طهران واجرى محادثات معه.

واشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، إلى ان أمريكا شنت الحرب على إيران بنيّة إسقاط الجمهورية الإسلامية وبسط هيمنتها على غرب آسيا والعالم الإسلامي.

واضاف: لكن ببركة دماء الشهداء، وبهمّة الشعب الإيراني الباسل، وبجهود جبهة المقاومة، هُزِموا بشكل واضح، وأقرّت بذلك كل دول العالم.

واكد قاليباف ان أمريكا، كما هُزمت في الحرب العسكرية والسياسية، ستهزم أيضًا في الحرب الاقتصادية.

وصرح قاليباف: نظام إقليمي جديد آخذ في التكوين، والظروف بالنسبة لإيران والعراق حساسة وتاريخية، مضيفا: إن خروج قوات التحالف الأمريكي من العراق يُعدّ إنجازًا تاريخيًا للحكومة والشعب العراقي، ونأمل أن يتحقق هذا الخروج بشكل كامل من برّ العراق وجوّه.

ولفت رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى أن مخطط الكيان الصهيوني هو جرّ الحرب إلى دول المنطقة الأخرى. فلو نجح الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد إيران، لكان انتقل إلى الدول الأخرى.

وتابع قاليباف: من الضروري أن تضع الدول الإسلامية الخلافات الجانبية جانبًا، فكما رأى الجميع، في حرب غزة، كان كل الشيعة إلى جانب شعب غزة، وضاف: كما كان الشهيد سليماني دائمًا يقول: "ليس الشيعة والسنة إخوة فقط، بل نحن نضحي بأرواحنا من أجل أهل السنة أيضًا".

واكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي: لا شك لدينا أن إيران والعراق يمكنهما أن يلعبا دورًا محوريًا في النظام الإقليمي، وخاصة في منطقة الخليج الفارسي.