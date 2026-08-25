ما هي المواضيع التي تضمنها اجتماع الرئيس بزشكيان مع قائد الثورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بمناسبة أسبوع الحكومة، نُشر ملخصٌ للمواضيع التي طُرحت في اجتماع الرئيس مسعود بزشكيان مع قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي، بالتزامن مع بداية السنة الثالثة من الرئاسة.

وفيما يلي أهم القضايا التي نوقشت في الاجتماع الذي استمر سبع ساعات:

1- توفير احتياجات الشعب المعيشية

2- الوضع الراهن للحرب المفروضة الثالثة ومستقبلها

3- استعراض التطورات في المجال العسكري

4- توفير الموارد وإدارة نفقات بالريال والعملات الأجنبية والطاقة

5- التفاعل الاقتصادي مع الأطراف الخارجية

6- اوضاع السكن والعمل

7- استعراض كيفية صمود البلاد في وجه العدو

وكانت أهم نصيحة قدمها قائد الثورة في هذا الاجتماع هي "الحفاظ على الوحدة والتماسك الداخليين وتجنب الانقسام".