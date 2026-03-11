  1. إيران
  2. السياسة
١١‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٩:٤١ ص

وزيرا خارجية إيران وروسيا يناقشان تطورات المنطقة والحرب العدوانية على إيران

تباحث وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، بشأن آخر التطورات في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش السيد عباس عراقجي، خلال مكالمة هاتفية مع سيرغي لافروف، آخر التطورات في المنطقة والتداعيات الأمنية للعدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على إيران.

وأشار وزير خارجية بلادنا إلى مسؤولية مجلس الأمن الدولي في التصدي للانتهاك الصارخ للسلم والأمن الدوليين نتيجةً للأعمال العدوانية التي يقوم بها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، مؤكداً أن أي تساهل مع استمرار خروج الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عن القانون سيؤدي إلى انعدام الأمن في المنطقة والعالم أجمع.

وفي الوقت نفسه، هنأ وزير الخارجية الروسي نظيره الإيراني على انتخاب آية الله السيد مجتبى الخامنئي قائداً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، معرباً عن إدانته للعدوان العسكري الأمريكي والإسرائيلي على إيران، وأعلن استعداد روسيا لبذل جهودها الحثيثة لتعزيز الأمن الإقليمي.

You are replying to: .
