المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية يحذر الأعداء عقب هجماتهم على المناطق السكنية: سنرد قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان العميد أبو الفضل شكارجي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، جرائم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في استشهاد المدنيين خلال الحرب العدوانية المفروضة على إيران، قائلاً: "إن جيش الولايات المتحدة والكيان الصهيوني المجرم، العاجز عن مواجهة القوات المسلحة والذي يتعرض لهجوم عنيف منها يومياً ويتكبد خسائر فادحة، يقتل مدنيينا الأبرياء، نساءً وأطفالاً ورجالاً، بسبب يأسه وعجزه عن مواجهة القوات المسلحة. ونتيجةً لذلك، ارتُكبت جريمتان شنيعتان ووحشيتان في طهران أمس واليوم".

وأضاف مخاطباً الأعداء الأمريكيين والصهاينة: "أقول لهم: انتظروا ضرباتنا الساحقة رداً على هذه الأعمال الوحشية، لأننا سنرد قريباً ونوجه لكم ضربات قاتلة".

وفي إشارة إلى يقظة الشعب الإيراني وفطنته، أضاف المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة: "بدأت أمريكا المجرمة وترامب الكذاب والمتوهم هذا العدوان بشعار دعم الشعب الإيراني، والآن يسفك دماء الشعب بسبب دعمه للأرض تحت وطأة القصف والهجمات الصاروخية".

كما أشار الجنرال شكارجي إلى العمل الأمريكي الصهيوني المتمثل في استخدام الشعوب كدروع بشرية في دول المنطقة، قائلاً: "أطلب من شعوب المنطقة ودولها أن تدلنا على مخابئ القوات الأمريكية الصهيونية حتى لا تُمسّ، وحتى نتمكن من ضرب أولئك الذين استخدموا شعوب المنطقة كدروع بشرية بدقة عالية وبضربات أكثر، وبذلك يكون شعوب المنطقة في مأمن من الضربات الساحقة لقواتنا المسلحة، وسننقذهم من شر أمريكا وإسرائيل".

وأكد قائلاً: "إن هذا التعاون يمكن أن يرسخ أمن المنطقة"، وأضاف: "نطلب من المسلمين في المنطقة ألا يصبحوا درعاً للجيش الأمريكي المعتدي حتى نتمكن، بإذن الله، من القضاء على شر الأمريكيين من المنطقة بشكل أكثر فعالية وقوة وسرعة".

