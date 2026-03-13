بالفيديو..هيئة أركان الكيان الصهيوني تحت نيران مسيرات الجيش الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجيش الإيراني أصدر بياناً قال فيه أنه استهدف مبنى هيئة الأركان التابعة لجيش الاحتلال الصهيوني اليوم صباحاً بهجوم واسع بالمسيرات.

وجاء نص البيان رقم 25 الصادر عن جيش الجمهورية الإٍسلامية الإيرانية كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله القادر، وبإحياء ذكرى أمير جيش الإسلام الفريق الشهيد سيد عبدالرحيم موسوي، قام جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم صباحاً بدكّ مبنى هيئة أركان جيش الاحتلال الصهيوني في "بئر السبع" باستخدام مسيّرات انتحارية انطلقت من مناطق مختلفة حول البلاد.

"بئر السبع" هي محل تموضع البُنى التحتية الاستراتيجية العسكرية لجيش الاحتلال، على رأسها القواعد المرتبطة بالقوات البرية والجوية.

هذه العمليات الواسعة، ستستمر خلال الساعات القادمة بزخم كبير مستهدفة نقاط مهمة أخرى لقواعد جيش الاحتلال.

وجاء في البيان: إن جيش الاحتلال يحاول حجب أخبار الدمار الواسع والأضرار الجسيمة التي تلحق به جراء هجمات الجيش والحرس الثوري بالصواريخ والمسيرات عن طريق تطبيق رقابة إعلامية شديدة.

