  1. إيران
  2. المجتمع
١٧‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٤:٠٢ م

ضبط مئات من أجهزة "استارلينك" المرسلة من العدو الصهيوني والأمريكي

وزارة الاستخبارات والأمن تعلن عن ضبط مئات من أجهزة استارلينك للاتصالات، والتي تم تأمينها وإرسالها من قبل العدوين الأمريكي والصهيوني.

أفادت وكالة مهر للأنباء، قالت العلاقات العامة لوزارة الأمن الإيرانية في بيانٍ لها: نتيجة للإجراءات التقنية والجهود الاستخباراتية لعناصر وحدة مكافحة التجسس، تم اكتشاف وضبط مئات من أجهزة اتصال "استارلينك" المرسلة من العدو الصهيوني والأمريكي.وأضاف البيان: في هذه العملية المركبة، تم استخدام طيف واسع من الأدوات الفنية و التقنية وأنظمة تحديد المواقع لكشف الأنشطة الإجرامية لمستخدمي هذه الأجهزة.

ومن البديهي أن هذه العمليات ستستمر حتى تحديد جميع محطات الانترنت التي تقدم خدمات للأعداء.وتابع البيان: يجدر بالذكر أن تأمين وحيازة واستخدام أجهزة " استارلينك" ممنوع قانونياً، وفي حالة الحرب يستوجب أشد العقوبات، خصوصاً للمجرمين المرتبطين بجهات أجنبية.

/انتهى/

رمز الخبر 1969315

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات