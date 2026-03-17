ضبط مئات من أجهزة "استارلينك" المرسلة من العدو الصهيوني والأمريكي

أفادت وكالة مهر للأنباء، قالت العلاقات العامة لوزارة الأمن الإيرانية في بيانٍ لها: نتيجة للإجراءات التقنية والجهود الاستخباراتية لعناصر وحدة مكافحة التجسس، تم اكتشاف وضبط مئات من أجهزة اتصال "استارلينك" المرسلة من العدو الصهيوني والأمريكي.وأضاف البيان: في هذه العملية المركبة، تم استخدام طيف واسع من الأدوات الفنية و التقنية وأنظمة تحديد المواقع لكشف الأنشطة الإجرامية لمستخدمي هذه الأجهزة.

ومن البديهي أن هذه العمليات ستستمر حتى تحديد جميع محطات الانترنت التي تقدم خدمات للأعداء.وتابع البيان: يجدر بالذكر أن تأمين وحيازة واستخدام أجهزة " استارلينك" ممنوع قانونياً، وفي حالة الحرب يستوجب أشد العقوبات، خصوصاً للمجرمين المرتبطين بجهات أجنبية.

