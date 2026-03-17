الرئيس الايراني: استسلام الشعب الايراني مجرد اضغاث احلام لدى الاعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "مسعود بزشكيان" الشعب الايراني المقتدر واليقظ للمشاركة الجماهيرية في مراسم تشييع شهداء المدمرة "دنا"؛ مؤكدا : فليعلم الاعداء المكارون ان وراء كل اسم شهيد من الشهداء الاجلاء هنالك الف بطل شامخ يجعل استسلام الشعب الايراني مجرد اضغاث احلام لدى الاعداء.

جاء ذلك في رسالة بعث بها رئيس الجمهورية لمناسبة مراسم تشييع الجثامين الطاهرة لشهداء المدمرة الايرانية "دنا"، داعيا فيها الشعب الايراني العظيم الى المشاركة الجماهيرية والحماسية في هذه المراسم، قائلا : يستقبل اليوم ابناء الشعب الايراني الشجاع والصبور، الشباب البواسل المظلومين الذين لبوا نداء السلام في المياه الدولية على بعد الاف الاميال من الحرب المفروضة. لكن اعداء الحرية والامن وفي عمل جبان وخبيث قاموا باستهداف جنود الوطن الشرفاء منتهكين بذلك كافة القوانين الدولية والاخلاقية والانسانية، ليظهروا مرة اخرى ماهية اعمالهم الارهابية امام مرآى العالم اجمع.

وتابع : الان وبعد انتظار يعود شهداء المدمرة "دنا" الابطال من وراء البحار لينعموا بالامان في احضان وطنهم ايران. وضمن تقديم اخلص التعازي الى الشعب الايراني المكلوم وخاصة عوائل الشهداء العظماء، ادعو كافة المواطنين ليثبتوا مرة اخرى تقديرهم لأبناء وطنهم وتضحياتهم ودمائهم الطاهرة.

