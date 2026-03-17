١٧‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٧:١٢ م

اعتقال 55 من مرتزقة العدو في هرمزجان

أعلن فيلق الإمام السجاد عليه السلام عن اعتقال 55 من عملاء العدو الصهيوني و الأمريكي في محافظة هرمزجان.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني - فيلق الإمام السجاد عليه السلام- عن اعتقال 55 من مرتزقة العدو الصهيوني والأمريكي في محافظة هرمزجان.وحسب البيان، فقد جاءت هذه العملية في إطار الرصد الميداني المستمر لعناصر استخبارات حرس الثورة الإسلامية، وبعد التعرف على المتهمين، تم اعتقالهم على عدة مراحل.

وأكد حرس الثورة الإسلامية في بيانه أنه تلبيةً لواجبه الديني والوطني والقانوني ، فإنه لن يتهاون في التصدي لأي أعمال إجرامية أو مخلّة بأمن المجتمع، وأنه لن يسمح لأي فرد أو جماعة أن يسموا بأمن البلاد.

You are replying to: .
