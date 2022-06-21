الهدف الأساسي لنظام الجمهورية الاسلامية يتمثل بالحفاظ على الأمن والمصالح والقيم الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مساعد ومستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء سيد يحيى صفوي في مراسم إحياء الذكرى الثلاثين لتأسيس مقر ثار الله في طهران وتكريم عائلات الشهداء: لنؤمن بحكمة والنظرة البعيدة لقائد الثورة الإسلامية الذي قال في عام 1990 إن حماية أراضي طهران تقع على عاتق حرس الثورة الاسلامية، ومن بعدها في عام1992 ثم أصدار مرسوم لإنشاء مقر ثار الله.

وأضاف اللواء صفوي منذ عام 1992 حتى الان لقد تحمل حرس الثورة الاسلامية ومقر ثارالله مسؤولية حماية أمن طهران.

وقال اللواء صفوي: "الهدف الأساسي والثابت لأي نظام وحكومة هو الحفاظ على الأمن القومي والمصالح والقيم الوطنية ، وهذا الهدف الأساسي يتعرض لمؤامرات الأعداء".

ووصف اللواء صفوي مقر ثارالله في طهران بأنها إحدى أهم قواعد حرس الثورة الاسلامية، مضيفا: "إن مهمة حرس الثورة الاسلامية هي حماية الثورة الإسلامية والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية، وأول وأهم مهمته حماية الشعب والمجتمع والسيادة، ويجب على مقر ثار الله إرساء الأمن الدائم للشعب في محافظة طهران.

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