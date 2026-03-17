استشهاد علي لاريجاني امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني و اللواء غلام رضا سليماني

وجاء في البيان الصادر مساء الثلاثاء بأن هذا الشهيد العظيم اسدى خدمات قيمة خلال فترة الدفاع المقدس (1980-1988) حتى الان وخاصة اثناء تصديه لمنصب قيادة منظمة التعبئة وكان له دور استراتيجي ومنقطع النظير في تحديث هيكلية المنظمة وتطوير نشاطات الاعمار والبناء ومكافحة الحرمان ومساعدة المستضعفين والفئات المحرومة.



ووصف البيان هذا الاغتيال بالغادر والذي يظهر اهمية ودور التعبئة في ساحة القتال الشامل مع جيش الارهاب الاميركي والكيان الصهيوني وعملائهم، وخاصة في المعركة الاخيرة.



واكد البيان ان قوات التعبئة سوف لن تترك ثأر دماء هذا الشهيد العظيم وثأر قائد الأمة الشهيد والقادة الشهداء وجميع الشهداء من افراد الشعب الايراني.

وشدد البيان على ان الدم الطاهر لهؤلاء الشهداء الابرار سيضاعف عزم وارادة الشعب الايراني البطل وكافة التعبويين الباذلين للدماء والارواح بمواصلة درب المقاومة والقتال مع الاستكبار العالمي والصهيونية الدولية.