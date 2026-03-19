دعوات في القدس لحشد واسع بهدف إجبار الاحتلال على فتح الأقصى في العيد

أفادت وكالة مهر للأنباء دعت الحركة الإسلامية في القدس إلى تكثيف الحضور الشعبي والرباط في محيط المسجد، مؤكدة رفضها لإغلاقه أمام المصلين خلال شهر رمضان، واعتبار الذرائع الأمنية غطاءً لإجراءات تهدف إلى فرض واقع جديد في الحرم القدسي، في ظل استمرار القيود المفروضة على المسجد الأقصى.

وحثّت الحركة سكان القدس والداخل الفلسطيني في بيان لها الخميس، على الاحتشاد بالآلاف عند أبواب المسجد وأسوار المدينة، والدفع نحو أداء صلاة العيد والجمعة بشكل حاشد، بما يسهم في إعادة فتحه أمام المصلين.

كما دعت دائرة الأوقاف الإسلامية إلى إغلاق المساجد المحيطة بالمسجد الأقصى يوم عيد الفطر، لتوجيه المصلين نحو الحضور في محيطه، معتبرة أن بقاءه فارغاً في ظل اكتظاظ المساجد القريبة أمر غير مقبول.

قوات الاحتلال تعتدي على مصلين قرب الأقصى وتواصل إغلاق المسجد وتضمن البيان دعوات موجهة إلى الأردن، دولةً وشعباً ومؤسسات، للاضطلاع بدوره في حماية المسجد الأقصى، إلى جانب مناشدة الجماهير العربية والإسلامية دعم صمود سكان القدس، خاصة في البلدة القديمة التي تأثرت اقتصادياً جراء الإغلاق المستمر خلال شهر رمضان.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري فتوى دعا فيها المسلمين إلى التوجه نحو المسجد الأقصى والصلاة في أقرب نقطة إليه، معتبراً أنه يتوجب إغلاق المساجد داخل مدينة القدس يوم العيد وعدم إقامة الصلاة فيها، بهدف حشد المصلين في محيط المسجد.

من جهة أخرى، قال الشيخ كمال الخطيب، إمام مسجد عمر بن الخطاب في كفركنا: إن المسجد الأقصى وقطاع غزة تراجعا عن صدارة الاهتمام الدولي والإعلامي في ظل تصاعد الصراعات الإقليمية، مشيراً إلى استمرار معاناة السكان في غزة، وإغلاق المسجد الأقصى ومنع إقامة الصلوات فيه، معتبراً أن ذلك يجري وسط غياب اهتمام كافٍ من المجتمع الدولي.