فتوى للشيخ عكرمة صبري حول صلاة العيد في القدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء ذكرت منصات فلسطينية، أن الفتوى نصت أنه على جميع المسلمين التوجه نحو المسجد الأقصى والصلاة في أقرب نقطة، ووجوب إغلاق المساجد في مدينة القدس وعدم إقامة صلاة العيد فيها.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المصلين من إحياء "ليلة القدر"، في المسجد الأقصى المبارك، الأحد، في ظل استمرار إغلاق المسجد لليوم السابع عشر على التوالي، ما اضطر المئات إلى إحياء الليلة التي توافق السابع والعشرين من شهر رمضان خارج أسواره.

وأدى المصلون صلاة العشاء والتراويح في شوارع باب الساهرة وباب العامود في البلدة القديمة من مدينة القدس، وسط إغلاق تام للبلدة القديمة، مع انتشار واسع لقوات جيش الاحتلال، مع إجراء عمليات تفتيش وتنكيل في المكان بحق الأهالي.

من جهتها، أدانت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بـ"أشدّ العبارات"، استمرار سلطات الاحتلال بإغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك، أمام المصلين، ومنعهم من إقامة الصلاة والشعائر الدينية فيه، خاصة خلال شهر رمضان المبارك والليالي العشر الأواخر منه.

واعتبرت الجامعة هذا الإجراء الاستفزازي انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك، واستفزازًا غير مسبوق لمشاعر ملياري مسلم حول العالم، وتقويضًا لحرية العبادة والوصول غير المقيّد إلى أماكن العبادة.