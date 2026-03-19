الجيش الايراني يستهدف وزارة الامن الداخلي للعدو الصهيوني بالطائرات المسيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في البيان رقم 35 للجيش الايراني اليوم الخميس: منذ فجر اليوم وثارا للدماء الطاهرة لابطال المدمرة "دنا" ووزير الامن الشهيد حجة الاسلام اسماعيل خطيب، تم بهجمات بالطائرات المسيرة استهداف وزارة الامن الداخلي للعدو الصهيوني في القدس المحتلة والقناة التلفزيونية 13 في تل ابيب ومبنى ومنشآت وحدة القوات البرية في قاعدة "عرعر".

واضاف: ان وزارة الامن الداخلي او الوطني للكيان الصهيوني، هي قلب ادارة الازمة، والقناة 13 هي من اهم القنوات التجارية والخبرية لكيان الاحتلال كاحدى اذرع الحرب النفسية ، تؤدي دورا محوريا في حذف الاخبار المتعلقة بنجاحات ايران وجبهة المقاومة. كما ان قاعدة "عرعر" ذات الموقع الاستراتيجي هي بمثابة عين العدو قرب الحدود مع لبنان وسوريا وتعد احد المقرات الرئيسية لوحدات القوة البرية للعدو الصهيوني.

واوضح الجيش الايراني في بيانه تم في هذه الهجمات استخدام فوج جديد من الطائرات المسيرة الانقضاضية.