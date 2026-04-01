بوتين يُعرب عن قلقه إزاء استمرار العدوان الأمريكي الصهيوني

أعلن الكرملين، مساء الثلاثاء بتوقيت طهران، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب، خلال اتصال هاتفي مع حاكم الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط (نتيجة العدوان الإرهابي الأمريكي الصهيوني على إيران).

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكرملين، أعرب بوتين وحاكم الإمارات عن قلقهما البالغ إزاء استمرار تدهور الأوضاع العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط، وسقوط ضحايا مدنيين، وتدمير البنية التحتية للطاقة والصناعة وغيرها من البنى التحتية المدنية. وشدد الطرفان، خلال هذا الاتصال، على ضرورة وقف القتال في أسرع وقت ممكن، وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لحل النزاع.