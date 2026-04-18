بزشكيان: الجيش الإيراني ركيزة أساسية للدفاع عن الوطن ونظام الجمهورية الاسلامية

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد مسعود بزشكيان، في رسالته التهنئة بمناسبة حلول التاسع عشر من فروردين، يوم الجيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على أهمية الإيمان والانضباط والخبرة والروح الثورية في إنجاز مهام هذه القوة الشعبية، مشيرًا إلى دور الجيش في صون وحدة الأراضي وأمن المجتمع.

كما شدد الرئيس في رسالته على تضافر جهود القوات المسلحة وجاهزيتها للدفاع عن الوطن، مشيرًا إلى حساسية الأوضاع في البلاد والتهديدات القائمة، واعتبر دور الجيش، إلى جانب ركائز الدفاع الأخرى، حاسمًا وفعالًا.

وصف بزشكيان العلاقة الوثيقة التي تربط الجيش بالشعب وحضوره النشط في مجالات الإغاثة وتقديم الخدمات بأنها من بين السمات المميزة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.