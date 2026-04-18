عراقجي يوجه رسالة إلى اللواء حاتمي يبارك فيها بمناسبة يوم الجيش

أفادت وكالة مهر للأنباء، واعتبر وزير الخارجية الإيراني في رسالة وجهها إلى اللواء "حاتمي"، قائد الجيش الإيراني بمناسبة يوم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن هذا اليوم فرصة مغتنمة لتثمين شجاعة وإيثار وتضحيات أبناء هذا الوطن في القوات الأربع للجيش الشامخ.

وقال عراقجي: في هذه الأيام التي يمر فيها وطننا العزيز بواحدة من أكثر مراحله التاريخية حسما، حيث يتجلى الدور الذكي والمقتدر للقوات المسلحة أكثر من أي وقت مضى في صون المصالح الوطنية والحفاظ على استقرار وأمن البلاد، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول يوم الجيش الإيراني "29 فروردين"، إلى القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء "أمير حاتمي" وكافة المقاتلين والجنود المضحين في القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف: اغتنم هذه الفرصة للإشادة ببطولات وتضحيات أبناء هذا الوطن، الذين لم يدخروا جهدا، جنبا إلى جنب مع سائر القوات المسلحة، في الدفاع عن كيان إيران الإسلامية.

وأكد عراقجي أن أمن واقتدار البلاد ينبع من إرادة صلبة، ونية خالصة، وصمود الرجال البواسل الذين قاموا بحراسة الحدود وصون المصالح الوطنية على أكمل وجه.

وأوضح أن اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم في المحافل الدولية وتوفيق الجهاز الدبلوماسي في حماية مصالح البلاد، هو رهين للجهاد الدؤوب وتضحيات القوات المسلحة الإيرانية الباسلة.

وتابع وزير الخارجية: أنا وزملائي في وزارة الخارجية، نخلد ذكرى بطولات جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة الأعداء المعتدين في مختلف المراحل، ولا سيما في المعارك المصيرية الأخيرة، ونؤكد على عزمنا الراسخ في مواصلة التفاعل والتآزر والتناغم مع القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف: إذ ننحني المناسبة إجلالا للشهداء الأبرار لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نسأل الله التعالی النصر والعزة للشعب الإيراني، والقوات المسلحة، والجهاز الدبلوماسي.

