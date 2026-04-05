إيران وعُمان تبحثان المرور الآمن عبر مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه عُقد الاجتماع، الذي نُظّم عبر الإنترنت (الفيديو كونفرانس)‌ برئاسة كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية، والشيخ خليفة الحارثي، نائب وزير الخارجية العماني للشؤون السياسية.

واستعرض الاجتماع الوضع الراهن وناقش قضايا تتعلق بالمرور الآمن عبر مضيق هرمز. وتم التأكيد على الدور المحوري لإيران وعُمان كدولتين ساحليتين على مضيق هرمز.

كما قدّم خبراء من كلا الجانبين مجموعة من الآراء والمقترحات التي ستُدرس من خلال مزيد من تبادل الآراء والاجتماعات.