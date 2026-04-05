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٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٦:٢٧ م

إيران وعُمان تبحثان المرور الآمن عبر مضيق هرمز

إيران وعُمان تبحثان المرور الآمن عبر مضيق هرمز

عقد نائبا وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان اجتماعًا يوم السبت، بحضور خبراء فنيين وقانونيين من كلا البلدين حول مضيق هرمز. وأكدا على الدور الحصري لإيران وسلطنة عمان كدولتين ساحليتين للمضيق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه عُقد الاجتماع، الذي نُظّم عبر الإنترنت (الفيديو كونفرانس)‌ برئاسة كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية، والشيخ خليفة الحارثي، نائب وزير الخارجية العماني للشؤون السياسية.

واستعرض الاجتماع الوضع الراهن وناقش قضايا تتعلق بالمرور الآمن عبر مضيق هرمز. وتم التأكيد على الدور المحوري لإيران وعُمان كدولتين ساحليتين على مضيق هرمز.

كما قدّم خبراء من كلا الجانبين مجموعة من الآراء والمقترحات التي ستُدرس من خلال مزيد من تبادل الآراء والاجتماعات.

رمز الخبر 1969733

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