قائد الحرس الثوري يعزي باستشهاد السيد كمال خرازي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اصدر قائد الحرس الثووري الاسلامي رسالة عبر فيه عن تعازيه بمناسبة استشهاد الدكتور سید کمال خرازی رئیس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية للجمهورية اسلامیة الايرانية.

واعتبر أنه أحد الدبلوماسيين المثقفين والشخصيات البارزة والموثوقة في النظام الإسلامي في مجال السياسة الخارجية.

وأكدت الرسالة أن الجهود الكبيرة والعلمية والمؤثرة لهذا الدبلوماسي الصادق في دفع السياسة الخارجية وقيادة دبلوماسية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خاصة في مناصبه السابقة كوزير للخارجية، والسفير والممثل الدائم لإيران لدى منظمة الأمم المتحدة، وعضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام، ورئاسة المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية، والتي اتسمت دائما بالحنكة والعقلانية والتركيز على المصالح الوطنية والالتزام بمثل الثورة الإسلامية العليا.

وختم القائد العام لحرس الثورة الإسلامية رسالته بتقديم التعازي إلى قائد الثورة الإسلامية وأسرة الفقيد؛ سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويرفع درجته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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