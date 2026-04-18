العميد الهامي: نجحنا في إسقاط 170 طائرة مسيّرة للعدو في حرب رمضان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العميد الهامي اشار في مقابلة متلفزة اليوم السبت بمناسبة يوم الجيش الايراني إلى أداء الشبكة المتكاملة للدفاع الجوي في التصدي للهجوم الجوي للعدو، وقال: "تمكن مقاتلو الدفاع الجوي خلال حرب رمضان من إسقاط أكثر من 170 طائرة دون طيار متطورة للعدو، شملت أنواعاً مختلفة من الطائرات الأميركية والصهيونية".

وشدد على تطور الطائرات التي تم تدميرها، مضيفاً: "لم تكن هذه طائرات عادية أو بسيطة، بل كانت مزودة بأسلحة ذاتية الحماية، ومسلحة، ومجهزة بمعدات استطلاع تكنولوجية ودقيقة. لقد شهدنا تدمير طائرات مسيّرة متطورة مثل هيرميس 900، وMQ-9، وهيرون".

وأشار العميد الهامي إلى أحد أهم إنجازات الدفاع الجوي في الأيام الأخيرة، قائلاً: "في الأيام الأخيرة من الحرب وقبل وقف إطلاق النار، تعرضت طائرة استطلاع فائقة التطور من نوع MQ4-TypeC تابعة لأميركا، كانت تحلق على ارتفاع شاهق جداً فوق الخليج الفارسي، للإصابة من قبل مقاتلي الدفاع الجوي. والطريف أن الأمريكيين أنفسهم اضطروا بعد عدة أيام إلى الاعتراف بهذه الإصابة وبقوة الدفاع الجوي الإيراني".

وبيّن العميد الهامي" أن سجل الدفاع الجوي لا يقتصر على الطائرات المسيّرة فقط، مشيراً إلى أن "تدمير عدد كبير من الطائرات المقاتلة المتطورة المأهولة بالطيارين التابعة للعدو، ومنها إف-35، إف-15، إف-16، إف-18، وإيه-10، قد سُجل أيضاً في سجل الدفاع الجوي للبلاد، وهذا الإحصاء يُظهر قوة وجاهزية وديناميكية مقاتلي الدفاع الجوي لتأمين أمن سماء إيران".

ورداً على مزاعم العدو بتدمير الدفاع الجوي الإيراني، قال: "الرد على هذا الادعاء غير المدروس والساذج للعدو يتلخص في جملة واحدة: من الذي دمّر 170 طائرة دون طيار بأنواعها للعدو؟ وبأي شيء أُسقطت الطائرات المقاتلة إف-15، إف-35، إف-18، إف-16 وإيه-10 التابعة للعدو ؟"