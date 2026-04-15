"كولي فند": إنقاذ أكثر من 7200 شخص من تحت الانقاض خلال العدوان على إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، وشدد الدكتور كولي فند، على الأبعاد الإنسانية والبطولية لهذه العمليات، معتبرا أداء فرق الإنقاذ تجسيدًا للتضحية والخبرة والالتزام.

وفي إشارة إلى الجهود المتواصلة التي بذلتها فرق الإنقاذ، صرّح قائلاً: "خلال هذه الفترة، تم تسجيل أكثر من 6000 عملية إغاثة وإنقاذ في جميع أنحاء المناطق التي تعرضت لهجمات. كل عملية من هذه العمليات روت مشاهد أمل وتضحية ومعركة ضد الموت وسط الأنقاض والدمار".

وأضاف: "خلال هذه العمليات، تم إنقاذ 7215 شخصًا من تحت الأنقاض؛ أشخاصٌ عادوا إلى الحياة بفضل الإرادة الصلبة والجهود الحثيثة لرجال الإنقاذ التابعين للهلال الأحمر".

وفي إشارة إلى صعوبة بعض المهام، قال: "في بعض العمليات، مثل حادثة مبنى رسالت السكني، استمرت عمليات الإنقاذ لأيام. في ظروف بالغة الصعوبة، ومع وجود مبنى غير مستقر وخطير، تمكن رجال الإنقاذ لدينا، حتى بعد نحو 20 يومًا من العمل المتواصل، من انتشال جثماني شهيدين كريمين من الطوابق العليا وإعادتهما إلى أحضان ذويهما، وبذلك اختُتمت هذه العملية".

