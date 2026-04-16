النائب الاول للرئيس الإيراني: ايران لن ترضخ للغطرسة والمطالب المفرطة للاعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضاف عارف خلال تفقده لمؤسسة الضمان الاجتماعي والشركة الوطنية للتكرير وتوزيع المشتقات النفطية أن احداثا عديدة وقعت خلال الحرب يذكر كل منها بتجارب من مثل "طبس" وان الشعب الايراني لمس مرارا النصرة الالهية في تجاوز هذه الظروف. سنروي ذات يوم ما الاحداث على غرار "طبس" التي شاهدناها في هذه الحرب.

ومضى يقول ان هدف العدو لم يكن فقط الاضرار بالبنية التحتية بل الاخلال في الخدمات وبالتالي اثارة التذمر لدى الشعب. وفي الحقيقة فان العدو الذي كان يزعم مساعدة الشعب الايراني، كان يطلق النار في الحقيقة على حياة الناس ومعيشتهم واستقرارهم، لكن لم يفلح البتة.

وخلص النائب الاول لرئيس الجمهورية الى القول ان المعادلات ستتغير ما بعد هذه الحرب، ولن تكون مسالة تدعى العقوبات ذات معنى، وان مضيق هرمز وادارته يجب تعريفهما في اطار مصالح الشعب الايراني.