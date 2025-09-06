اللواء حاتمي: حاربنا مع عصارة التكنولوجيا الغربية في العدوان الصهيوامريكي وحققنا انتصارا استراتيجيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار اللواء أمير حاتمي، القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحدات الجيش في أصفهان وتبريز وهمدان، حيث قام بتقييم ومراجعة الجاهزية القتالية لهذه الوحدات، برفقة القادة والمقاتلين والطيارين.

وفي إشارة إلى صمود الشعب الإيراني ضد اعتداءات الكيان الصهيوني خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا، قال: "لقد كان كل أبناء إيران، من القوات البرية والدفاعية والجوية للجيش إلى قوات الباسيج والحرس الثوري والشعب، في قلب الميدان في الحرب المفروضة الأخيرة وقاتلوا وقاوموا بالمعنى الحقيقي حتى تبقى إيران الإسلامية شامخة في التاريخ إلى الأبد".

وأضاف: "الشهداء هم أبطال هذه الحرب المفروضة، الذين ضحوا بكل ثرواتهم لحماية إيران الإسلامية، وشعبنا العزيز، وحدود عزتنا وكرامتنا. علينا أن نكون حماة لمبادئهم، وأن ندفع ثمن هذه الدماء، وأن نستغل المكانة التي اكتسبناها بتضحيات الشعب الإيراني العظيم للتقدم وجعل إيران الإسلامية أكثر فخرًا من أي وقت مضى".

وأضاف: "كانت القضية النووية هي الذريعة الرئيسية للعدو، لكن ما فعله وأراد فعله في الميدان كان مختلفًا تمامًا عن ادعاءاته الأولية، وأظهر أن العدو قد وضع خطة مفصلة ضد الشعب العزيز والوطن ونظام الجمهورية الإسلامية المقدس. ومع ذلك، نحمد الله أننا بفضل جهودكم وحماسكم خرجنا من هذه المعركة شامخين".

أكد القائد العام للجيش أن العدو فشل في تحقيق أهدافه الرئيسية في حرب الاثني عشر يومًا المفروضة، وعدد بعض أهدافه خلال تلك الحرب، قائلاً: كان العدو ينوي تدمير القدرة النووية لإيران الإسلامية تدميرًا كاملًا، لكنه لم يتمكن من ذلك، لأن القدرة النووية علم وتكنولوجيا محلية، ومن المستحيل تدميرها.

وأضاف: استشهد العدو قادتنا لعرقلة مسار الدفاع، ولكن بتوجيه فوري وإلهي من القائد الأعلى للقوات المسلحة وتعيين قادة جدد، هُزم في هذا المسار أيضًا. كان العدو ينوي تدمير قدرتنا الصاروخية في حرب الاثني عشر يومًا هذه، لكن هذا لم يحدث، وأجبرنا العدو على الاستسلام بقوة صاروخية حتى اللحظة الأخيرة، واستهدفنا أهدافنا في أراضي الكيان المحتل في القدس بصواريخنا.

وأوضح اللواء أمير حاتمي أنه في الأيام الأخيرة من الحرب، أطلقنا أيضًا طلقات أقوى تحدت الدرع الصاروخي للعدو، وأن العدو كان من بين مخططاته تدمير قوتنا وقدراتنا الدفاعية، لكنه فشل في هذا المجال أيضًا. واليوم، تشهدون الدور الذي لعبته قواتنا الدفاعية.

وفي إشارة إلى الوحدة والتضامن اللذين نشأ بين عامة الشعب بعد هجمات الكيان الصهيوني، قال اللواء حاتمي أيضًا: كان العدو ينوي المساس بنظام الجمهورية الإسلامية والوحدة والتضامن بين أبناء الشعب، لكنه مُني في هذا المجال بهزيمة نكراء ومفاجئة، واتضح أنه أخطأ في حساباته، لأن الشعب صامد أكثر من أي وقت مضى من أجل نظامه الإسلامي.

وقال قائد الجيش: في هذه الحرب، أدرك الشعب حقيقة نوايا العدو ووجهه، ووقف في وجهه. اعتبر القائد العام للجيش أن مقاومة الشعب جاءت نتيجة فهمه العميق للعدو وأهدافه، وصرح قائلاً: إن مؤامرات العدو لم تنتهِ بعد، وما دامت الأمة الإيرانية العظيمة تسعى للاستقلال والحرية والشرف والكرامة، فإن مؤامرات الأعداء ستستمر. لكن الشعب الإيراني صامد وعازم على البقاء مستقلاً.

وأضاف القائد العام للجيش: مع أن هذه الحرب لم تستمر سوى 12 يومًا وكانت فترة قصيرة، إلا أنها تحمل في طياتها دروسًا قيّمة. لقد قاتلنا مع عصارة التكنولوجيا الغربية وحلف الناتو. لقد زودوا العدو بكل ما يحتاجه، وحيثما واجه العدو ثغرات، دخل حلفاؤه في ساحة الدفاع عنه ودعمه.

وأكد اللواء أمير حاتمي على ضرورة الاستعداد الدائم للقتال، وإذا أردنا تجنب الحرب، فعلينا أن نكون أكثر استعدادًا وقوة، وقال: العدو شرير كما أظهر في حرب الـ 12 يومًا، ولا يتردد في ارتكاب أي جريمة.

وأضاف: لقد تعلمنا نحن العسكريين في الجامعات العسكرية أن نحوّل التهديدات إلى فرص. اليوم، نفهم الحرب والعداء وإصرار العدو الخبيث بشكل أدق وأعمق من ذي قبل، وعلينا استغلال هذه الفرصة للتحضير الفعال.

وصف القائد العام للجيش انتصار الشعب الإيراني في حرب الاثني عشر يومًا المفروضة بأنه "استراتيجي"، وقال: "إن انتصار الشعب الإيراني في هذه الحرب استراتيجي، وأؤكد على طابعه الاستراتيجي لأن المسافات في التكتيكات قصيرة جدًا. لقد شاهدتم صور طائرات العدو المُسيّرة التي أُسقطت، والأضرار التي لحقت بحيفا وتل أبيب، رغم الرقابة الشديدة من الكيان الصهيوني. هذا يعني أن الشعب الإيراني لم يمنع العدو من تحقيق أهدافه فحسب، بل حقق نصرًا استراتيجيًا، بل أظهر أيضًا قدرته على الهجوم والدفاع في وجه العدو".

وفي جانب آخر من تصريحاته، أكد اللواء حاتمي على ضرورة الاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال الحرب المفروضة على مدى 12 يوماً مع الكيان الصهيوني، وقال: لقد خاض بعض طيارينا رحلات ومواجهات مع العدو خلال الحرب المفروضة، ويجب تسجيل هذه التجارب بعناية والاستفادة منها.

